Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’ten ayrıldı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’ten ayrıldı

Bir dizi açılış ve ziyaretler için Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programlarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

25 Aralık 2021, Cumartesi 22:49 Son Güncelleme:
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Bir dizi açılış ve ziyaretler için Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Gaziantepli sanayicilerle yemekte bir araya geldikten sonra AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci’yi evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Havalimanı’na gelerek uçakla kentten ayrıldı.

İHA

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