AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın da katıldığı gençlik buluşmasında Ünal aracılığı ile telefonla toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi.

Kahramanmaraş gençliğinin her anlamda örnek teşkil etmesi gerektiğini anımsatan Erdoğan, telefonla yaptığı konuşmasında, “Şuanda evde istirahatteyiz çalışıyoruz ve sizlerle bu vesile ile en azından telefon vasıtası ile olsa da görüşme fırsatını bulduk. Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat nezdinde, gerek üniversitelerde, gerek orta öğretimde ortaya ortay koymak suretiyle bir örnek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum” dedi.





KAHRAMANMARAŞ (İHA)



