Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

20 yılda Batman'ı inşa ve ihya ettik. Şu anda Batman'da üniversite var. Batman'a o zaman bölünmüş yol olarak 30 km yol vardı 149 km daha bölünmüş yol inşa ettik. Biz azmimizden zerre taviz vermedik. Bunlar sıradan işler değil. 'Niye yapıyorsunuz başka işiniz yok mu' diyorlar. Biz istiyoruz ki kültür ve turizm noktasında burası bir çekim alanı haline gelsin. Bütün bunların hepsi bir aşk işidir. tüm Batmanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Biz hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarımızın hepsini aynı samimiyetle seviyoruz. 84 milyonun tamamı eşittir, aynı hürmet ve hizmete layıktır. Bölgecilik yapmadık, bizim için batı doğu böyle bir ayrım yok.



