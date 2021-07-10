Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın türkü seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 02:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında bir araya geldiği gençlere Neşet Ertaş'ın ünlü Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün İçkale'de Gençlik Buluşması'na katılan Erdoğan'ın Gönül Dağı türküsünü seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun paylaşımına "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez." notunu düştü.

AA

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