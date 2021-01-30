Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau ve Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.
30 Ocak 2021, Cumartesi 14:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile öğle yemeğindeki görüşmesi saat 14.00'te başladı.
Görüşme basına kapalı yapılıyor.
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