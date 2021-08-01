Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

01 Ağustos 2021, Pazar 21:41 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadelede desteklerini ifade eden Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'ye teşekkür etti.

Türkiye-Gürcistan stratejik ortaklığının böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak gördüklerini ifade etti.

Özellikle bölgesel ulaştırma ve enerji nakil hatlarının verimliliği ve güvenliği açısından birlikte hareket etmenin zaruri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanların ve Milletvekillerinin başarıyla yürüttüğü Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasını liderler düzeyinde de canlandırmak istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

AA

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