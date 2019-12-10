Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybakı, Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessisi ve Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y. Hernandezi kabul etti. Ziyarette büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

İkinci Abdülhamit'in torunu ile sohbet etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Büyükelçisi’ni kabul ettiği sırada Büyükelçi Martinez’in eşi ve Sultan İkinci Abdülhamit’in kızı Ayşe Sultan’ın torunu Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu’yla sohbet etti.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişkisi bulunan ve biraz Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve İkinci Abdülhamit ile ilgili Türkiye’de düzenlenen anma törenlerine de katıldı. Osmanoğlu’nun yakasındaki Abdülhamit rozeti de dikkat çekti.