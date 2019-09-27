Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölgede projeler hazır

ABD New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye hareketi öncesi, POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in de arasında olduğu gazetecilerin sorularına yanıtladı.

Suriye’de siyasi çözüm için Türkiye’nin yoğun çaba harcadığını belirten Erdoğan, “Hem güvenliğimiz hem de mülteciler için güvenli bölgenin bir an önce kurulması lazım. Bu konuda yaptığımız ön çalışmayı muhataplarımla paylaştım. Güvenli bölge kurulabilirse, 1-2 milyon mülteciyi buraya yerleştirebiliriz. Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığı gerekli adımları attı. Planlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak suretiyle işi ciddiyetle ele aldık” dedi.

4 ülke bize destek vermeli

Güvenli bölgede 150 ila 400 metrekare arasındaki alanlarda yapılacak bahçeli evlere sığınmacıların yerleştirilebileceğini kaydeden Erdoğan, “Burada özellikle başta ABD olmak üzere Rusya, Almanya ve Fransa’nın bize destek vermeleri lazım. Destek gelirse biz de inşaatla ilgili kısmını üstlenebiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD ile güvenli bölge müzakerelerinde hangi noktadayız?

ABD’nin bizi oyaladığına dair düşünceniz devam ediyor mu? Güvenli bölgede somut adımların atılması için 2 hafta süre vermiştiniz, süre işliyor mu? Bu takvim işliyor. Sınır boylarında bütün tedbirlerimizi aldık. Türkiye oyalanacak bir ülke değil. Döner dönmez çalışmamızı yapıp uygulamaya koyacağız.

Trump’la kısa görüşme

ABD Başkanı Trump ile BM’deki resepsiyon sırasında herhangi bir temas kurdunuz mu?

Bu seneki resepsiyon çok kısa geçti. Resepsiyon fotoğraf çekimlerinden önceydi. Fotoğraf çekimi esnasındaki görüşmeden sonra müsaade alıp ayrıldık.

Bir de telefon görüşmeniz olmuştu.

Trump Houston’daki mitinge giderken uçakta telefonla da bir görüşme yaptık.

ABD’nin Türkiye’ye ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması, F-35 programına yeniden döndürülmesi, Patriot alımı gibi başlıklarda yeni teklifle geleceği belirtiliyor.

O kadar detaylara henüz gelebilmiş değiliz. F-35 konusunda iş tam manasıyla henüz çözüldü diyemeyiz. Ama Trump’a teklifimi yaptım. ‘S-400’ün yanında sizden Patriot alabiliriz’ dedim. Kendileri de ‘Bu eğer ciddiyse üzerine çalışalım’ dedi. S-400’leri nasıl aldıysak, gelecek teklifin onu aratmaması lazım. Öyle bir teklif olursa bir alternatif savunma sistemini daha Türkiye’ye kazandırmış oluruz.

Erdoğan’ın BM’deki ’Dünya 5’ten büyüktür’ ve ’Türkiye İslam ümmetinin umududur’ sözleri İngilizce pankart haline getirilerek Kapadokya’da bir balona asıldı.

İran’dan gaz alacağız

Yaptırımlar devam ederken İran ile ticaret konusunda hangi noktadayız?

Petrol ve doğalgaz noktasında ilişkimizi sıfırlamamız mümkün değil. Biz oradan doğalgaz alacağız. Ama petrolde sıkıntı var. Petrolü daha ziyade özel sektör alıyordu. Ne yazık ki şu anda almıyor çünkü ABD’nin tehditlerinden çekiniyor. Ticaret hacmimiz 7.5 milyar dolara düşmüş vaziyette. Biz 30 milyar dolar gibi bir hedef belirlemiştik.

Ankara Zirvesi’nin ardından İdlib’de sakin bir döneme girildi. Hâlâ yeni bir göç tehlikesi görüyor musunuz? TSK’nın bazı gözlem noktalarının kapatılması söz konusu mu?

Bazı tacizler oldu ama şu anda bir sıkıntı yok. Gözlem noktalarındaki ekiplerimiz müteyakkız. Sürekli olarak muhataplarla görüşülüyor. İdlib 4 milyon nüfusu olan bir yer. İşi gevşek tutamayız.

Netanyahu’yu muhatap almam

BM’deki konuşmanızın İsrail ile ilgili bölümüne Netanyahu’dan tepki geldi. Sizi doğruları söylememekle suçladı.

Ben şimdi Netanyahu’yu muhatap alırsam bu bizi küçültmez mi? Bunlar bir de yalanı çok seviyor. Bir hanımefendiyi şehit ettiler. ‘Öyle bir şey yok’ dediler. ABD’de Yahudi kuruluş temsilcileriyle görüştük. Bazısının yakasında ‘Siyonist değilim’ yazısı vardı. Altında da İsrail bayrağı ve üzerinde çarpı işareti vardı. Sayıları az ama çok dik duruyorlar.

İslamofobiye karşı çalışma yapacağız

BM sunumunuzda haritalar, fotoğraflar kullandınız. Konuşmanız tarihi olarak değerlendirildi. Nasıl hazırlandınız?

Güzel bir ekibimiz var. Yılların tecrübesi. Şimdi Türkiye, Malezya ve Pakistan olarak İslamofobiye karşı uluslararası alanda ortak bir iletişim çalışması yapacağız. Dünyanın birçok yerinde Müslümanlara karşı bir mekanizma var. Ruanda’da 1 milyona yakın Müslümanı öldürdüler. Almanya Solingen faciasını düşünün.

HAKAN ÇELİK YAZDI..