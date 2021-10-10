Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı.

10 Ekim 2021, Pazar 14:39 Son Güncelleme:
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Hacı Ahmet Gür için cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. 

Gür, Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.



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