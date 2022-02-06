Türkiye Yüzme Federasyonu, Derya Büyükuncu'nun daimi hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüse yakalanmasının ardından sarf ettiği sözlerle büyük tepki çeken eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan önemli bir karar geldi. Federasyon, Büyükuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve Disiplin Talimatının 34. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca daimi hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu: "Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından federasyonun karar metnini alıntılayarak, Büyükuncu'nun sporcu ahlakına sığmayan hareketleri için gereğinin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, şu cümleleri kullandı:

"Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor."

Derya Büyükuncu hakkında gözaltı kararı

Öte yandan, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında eski Milli Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalarda Büyükuncu’nun yurtdışında olduğu belirlendi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ünü gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.

İHA



