Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek üç senenin ekonomideki yol haritasını içeren Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığı Orta Vadeli Program'ın Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonominin yıllık ortalama 5,3 oranında büyümesini, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, ihracatın 3 yılın sonunda 250 milyar doları aşacağını, program dönemi sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 seviyesine gerilemesini, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9 olarak gerçekleşmesini, faiz dışı dengenin yüzde 0,3 fazlaya dönmesini, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere inmesini öngörüyoruz. Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI FLAŞ EKONOMİ MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de dün onaylanan Orta Vadeli Program'la ilgili olarak, "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız" ifadelerini kullandı.





'TÜRKİYE KESİNTİSİZ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ'

Geçtiğimiz sene dünya her türlü ekonomik açıdan oldukça zor bir dönem yaşadı. Krizin etkilerini azaltmak için genişleyici politikalara yöneldi. Böylesine zor bir dönemde Türkiye salgının olumsuz etkilerine karşı son derece başarılı oldu. 2020 yılında 1,8'lik büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında bu başarıyı elde eden bir kaç ülkeden birisi olduk. Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana iç ve dış konjonktürde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü. Yılın ilk çeyreğinde yıllık 7,2 ikinci çeyrekte 21,7 oranında büyüme rakamına ulaştık. Türkiye bu rakamlarından ardından dünyada İngiltere'nin ardından 2. sırada yer aldı. Bu dönemde sabit sermaye yatırımlarımızın %3 oranında büyümesi oldukça sevindiricidir. Bu yatırımlar üretim kapasitemizi artıracaktır.

'DÖVİZ REZERVİMİZ 118 MİLYAR DOLARI AŞTI'

İhracatımızın rekor kırmaya devam ediyor. Ağustos ayında ihracatımız 207 milyar doları aştı. Seyahat gelirlerimizin yıllık %31 oranında artarak cari işlemlerin iyileşmesinde önemli rol oynadı. Uluslararası rezervlerimiz belirli şekilde artıyor. Döviz rezervlerimiz özellikle ana muhalefet buraya iyi baksın; 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır. Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. Bu yılın ilk yarısında artan istihdam 1,5 milyon kişiye çıkarak salgın öncesi dönemini aşmıştır. Programlarımızı, hedeflerimizi sürekli güncelliyoruz. Önümüzdeki 3 senenin orta vadeli programımızı Resmi Gazete'de dün yayınladık. Programda temel amacımız yüksek katma değerleri önleyerek ülkemizin büyümesini artıracak politikalara hız vermektir.

ERDOĞAN AÇIKLADI! BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 9

Büyümenin finansmanını ise yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla yapmaya çalışıyoruz. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesini hedefliyoruz. Büyüme Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının temel şartıdır. Bu yılı %9 civarında büyümeyle kapatmayı ümit ediyoruz. Ekonominin yıllık %5,3 oranında büyümesini öngörüyoruz. Bu büyümenin kaliteli kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makro ekonomik dengeleri gözeden bir kalkınma modeli uygulayacağız. Sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sermaye yatırımlarını ve doğrudan yabancı yatırımları özendireceğiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi destekleyerek yenilikçi finansman modelleri gözeteceğiz. KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine daha çok katkı sağlayacağız. Yeşil mutabakat eylem planı doğrultusunda gereken adımları atacağız.

'İHRACATTA UZAK ÜLKELER STRATEJİMİZİ GENİŞLETECEĞİZ'

Program dönemi boyunca istihdamın yıllık 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini hedefliyoruz. Biz gücümüzü genç ve nitelikli insan kaynağından alıyoruz. Eğitim istihdam üretim ilişkisini güçlendirmek için sektör işbirliklerini artıracağız. Ülkemizin beşeri sermayesini güçlendirmek için okullar arası başarı farkını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğini tahkim edeceğiz. Enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam ederek arz yönlü yapısal sorunlara odaklanacağız. Şeffaflık ve rekabet uygulamalı durumları genişleteceğiz. Ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması için çalışmaları hızlandıracağız. Tarım sanayi entegrasyonunu hızlandırmak maksadıyla sözleşmeli programları genişleteceğiz. Program dönemi boyunca ihracattaki artışın devam etmesini bekliyoruz. İhracatın 2021 yılı sonunda 211 milyar dolar, program dönemi sonunda ise 250 milyar doları aşacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'ye coğrafi olarak uzak ancak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ihracatımızı güçlendirmek için uzak ülkeler stratejimizi genişleteceğiz. Yurt dışı lojistik merkezler üzerinden ihracatçıların potansiyel pazarlara katılımlarını hızlandıracağız.

Program döneminde mali disipline kararlılıkla devam ederek kaynakların verimli kullanılmasını temin edeceğiz. Bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında %3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız. Salgınla mücadele kapsamında esnafımız, çiftçimizin tüm vatandaşlarımızın da mağduriyetine imkan vermeyeceğiz. Faiz dışı dengesinde program dönemi sonunda %0,3 fazlaya dönmesini bekliyoruz. Program sürecinde harcamaları gözden geçirmeye devam edeceğiz. Yürüttüğümüz borçlanma politikamızı Türk Lirası öncelikli hale getirerek Yurtiçi döviz ve altın alımını borçlanmada azaltacağız. Orta vadeli programımızla kamu kurum kuruluşlarımızın bütçe hazırlanmasına yönelik yasal süreci başlatıyoruz. Meclisimizden de onay aldıktan sonra da 2022 yılında yapmayı hedeflediğimiz işler için kolları sıvayacağız.