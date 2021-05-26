Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 1,8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk." diye konuştu.

İhracat

Erdoğan, "2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kovid-19) Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz." dedi.

ABD ile ticaret hacmi

Erdoğan, "(ABD ile) 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum." dedi.

Çelik ve alüminyum sektörü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler, Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda ABD'den daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Teşvik sistemimizi sadeleştirerek, yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizin teknolojik dönüşümünü hızlandıracak, istihdam oluşturacak ve cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi'ne ilişkin "Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

AA