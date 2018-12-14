Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye’ye ağabeyi Halid Heniyye’nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi