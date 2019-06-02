Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte Türkiye olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Buradaki yüz binler ile Enderun teravihini hep birlikte icra ettik. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu akşam bu buluşmamız aslında iki zihniyetin ifadesidir. Kardeşlerim, ülkemizde hatırlayın 'Zulüm 1453’te başladı' diyenler var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu akşam burada zulüm değil fethin 566 yıl dönümünü tesit edenler var.

Bayrak inmedi onun için tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet. ‘Bir olacağız iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız’ diyerek bu yola devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun şu hadisi unutmayın ‘Kişi sevdikleri ile beraberdir’. Biz birbirimiz çok seviyoruz. Allah yardımcımız olsun.