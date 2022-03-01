Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.