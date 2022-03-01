Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
01 Mart 2022, Salı 17:32 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
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