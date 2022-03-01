Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

01 Mart 2022, Salı 17:32 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

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