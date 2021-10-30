Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte’yi kabul etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi kabul etti.

30 Ekim 2021, Cumartesi 18:12 Son Güncelleme:
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Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da hazır bulundu.

AA

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