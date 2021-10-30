Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte’yi kabul etti

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da hazır bulundu.

AA