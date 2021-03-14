Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için gazetelerde bir taziye mesajı yayımladı.

14 Mart 2021, Pazar 08:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bazı gazetelerde yayımlanan taziye ilanında şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duydum. Merhume Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CENAZE NAMAZINA DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

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