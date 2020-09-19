Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftihar verici bir eser

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Açılışını yaptığımız Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu büyük bir projedir. Kuzey Marmara Otoyolu insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu alanlardan biridir. Tek başına iftihar verici bir eserdir.

Bugün hizmete açtığımız eser, İstanbul'daki yükü azaltacaktır. Böylelikle yaz ve özel günlerde oluşan trafik kuyrukları sona erecektir.

Büyük mirasın bugünkü temsilcileri olarak biz de eserler ortaya koymak durumundayız. Türkiye'nin 2002 önce geri kalmışlığının sebeplerine baktığımızda darbeler ve istikrarsızlıklar görüyoruz. Gözümüzü hedeflerimizden ayırmadığımız zaman büyük işler başarabilecek bir milletiz.

Son 18 sene 81 vilayetin tamamını kalkındırdık. Bugün de milletimiz içi boş kavgalar değil, vizyon bekliyor.

Biz şimdiden 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturmaya başladık. Üstelik bunu sadece lafla yapmıyoruz, somut eserlerimizle ortaya koyuyoruz. Suriye'den Libya'ya ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz.

Türkiye'yi yeniden kendi iç işleriyle boğuşan bir ülke haline getirmek istiyorlar. Geçmişte yapılan büyük hizmetler elbette önemlidir.

Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı saldırılara göğüs gerdik. Tam bu sırada salgın geldi. Türkiye corona virüsten en az etkilenen ülkelerden biri oldu. Yılın ilk çeyreğinde büyürken, ikici çeyreğinde bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Yılın 3. çeyreğinde ise büyüyerek salgının etkilerini üzerimizden attık.

Salgında Türkiye ihracatta 41 milyar doların üzerine çıkarak geçen yılı bile geride bıraktı. İstihdam oranımız 41'den yüzde 41,6'ya yükseldi. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi notu şirketlerinin hiç memnun olmayacakları kesindir.

Türkiye'yi Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz.



