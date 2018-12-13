İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu sabah meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizle paylaşmak istiyorum. Ankara'da YHT'nin kılavuz yol lokomotifiyle çarpışması sonucu 3'ü makinist, 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kazayla ilgili adli soruşturma başladı. Cumhuriyet savcılığımız şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecektir.

Tüm Bakan arkadaşlarıma ilk 100 Günlük İcraat Programı'nın hayata geçirilmesi sürecindeki gayretleri için teşekkür ediyorum. Kabineyi açıkladığımız 9 Temmuz'dan bugüne gerçekten çok yoğun bir gündem ile çalışmalarımızı yürüttük. Bir yandan yeni yönetim sistemine geçişi bir taraftan da ekonomik açıdan Türkiye'ye diz çöktürmeyi hedefleyen saldırılara karşı mücadele ettik. Milletimize verdiğimiz sözleri de gerçekleştirmeye çalıştık. Tüm engellemelere rağmen hedeflerimize ulaşmak için önemli bir yol katettik.

"400 EYLEMDEN 340'INI TAMAMLADIK"

Kişisel çıkarları için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle buna fırsat bulamayacak. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının sözlerine kulak asmayacağız. Hiçbir ekonomik tetikçinin ihtiraslarının kulu kölesi olmuş menfaatperestlerin ülkemizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. İcraat programımızda bulunan 400 eylemden 340'ını tamamladık. Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim'de Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasındaki yerini almıştır. Tüm etapları devreye girdiğinde 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak bu havalimanı her yönüyle dünyada parmakla gösterilen bir proje olmuştur. Millet bahçelerinden 5'ini de açtık.

Bürokraside ataleti giderecek, verimliliği artıracak bazı adımlar atıyoruz. 5 yıllık cumhurbaşkanlığı programını hayata geçiriyoruz. Mevzuat bilgi sisteminin yeni yönetim sistemine göre güncellenmesini temin ediyoruz. Cumhurbaşakanlığı olarak ülkemizin ve milletimizle ilgili tüm sorunlarına çözüm getirmeye devam edeceğiz.

İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Bakanlık ve kurumlarımızın ilk 100 günde tamamladıkları öne çıkan çalışmaları ile ikinci 100 günlük eylem planlarını özetin özeti diyebileceğimiz şekilde ifade etmek istiyorum.

-Adalet Bakanlığı'mız dava başlangıcında bitiş tarihlerinin ilgililere bildirileceği yargıda hedef süre uygulamasını 3 Ağustos'ta söz verdiğimiz gibi tamamladı. Adalet hizmetlerinin kalitesini daha da artıracak bu uygulamayı 1 Ocak 2019'dan itibaren yaygınlaştırarak pratiğe geçiriyoruz. Soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesini sağlıyoruz.

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 1 milyon haneye ulaştık. 23 ilde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destek hizmetlerini 8 ilde daha uygulamaya alarak faaliyetlere 10 bin evladımızın katılımını sağladık. 2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek uluslararası yaşlılık şûrası düzenleyeceğiz. Olanı yapmak kolay. Hayatı kolaylaştırmak için onu uygulamak önemli.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak İmar Barışı kapsamında 8.5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık kalanların başvurularını almaya devam ediyoruz. İkinci dönemde millet bahçelerini 81 ilimizin tamamına yaygınlaştırıyoruz. 41 kilometre bisiklet yolu inşa ediyoruz.

-Dışişleri Bakanlığı olarak FETÖ ve PKK'nın yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Her iki terör örgütün de faal olduğu her ülkede diplomatik ilişkiler yürüttük. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemlerinin de özellikle dış temsilciliklerimizde yapılmasına imkan tanıdık.

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mız Şırnak ve Artvin il merkezleriyle 42 ilçeyi doğal gazın konforuyla tanıştırdı. Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının aranması için çalışmalara başladı. İkinci gemimiz de yakında ekibe katılıyor. Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsamında jeokimya çalışmalarını tamamladık. Farklı Afrika ülkelerinde bu çalışmaları yaygınlaştırdık. Gerek devlet, gerek özel sektör olarak bu ülkelerde tarım endüstrisi alanında Türkiye olarak gireceğiz. Tuz Gölü'ndeki doğal gaz kapasitemizi 450 milyon metreküpten 600 milyon metreküpe yükselttik.

-Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız 150 mahalle tipi sahayı vatandaşlarımızın hizmete sunduk. 598 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Yurt yatak kapasitesini artırdık. Bay Kemal ne diyor? Hani diyor yurtlar nerede? Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki. 2002'de 186 bin yurt yatak kapasitesi ile aldık. Bunların neredeyse tamamı ranzaydı. Biz bu yatak kapasitesini 689 bine yükseltmiş olduk. Bunların da yarıdan fazlası karyola tipi. 10 milyon vatandaşımıza spor hizmeti sunuyoruz.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız... Omuzlarına en fazla yük olan bakanlık oldu. Bir taraftan ekonomik saldırılarla bir taraftan eylemleri hayata geçirdik. İhale altyapısı oluşturduk. Kamu nakit verimliliği arttırmak için tek hazine sistemini geliştirdik. Türkiye Kalkınma Bankası'nı yeniden hayat geçirdik. Yeminli mali müşavir raporu ile iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılması konusunda sistem geliştiriyoruz.

RANDEVU SÜRESİNİ 60 GÜNDEN 10 GÜNE İNDİRİYORUZ

Yeni kimlik ve ehliyet için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz. 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde, 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi için gerekli rölove projelerini tamamladık.

AKM'NİN OCAK AYINDA İHALESİ YAPILACAK

-Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Şanlıurfa Göbeklitepe'nin ziyarete açılması amacının sonuna geldik. Batman, Diyarbakır, Çanakkale, Muğla'da 5 tematik müzeyi açtık. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik çalışmaları yaptık. AKM'nin de ocak ayında ihalesi yapılmak sureti ile hemen temeli atılacak ve dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek opera merkezi haline getireceğiz. İkinci 100 günlük dönemde 8 külliye ve caminin restorasyonu daha tamamlanacak. Türkiye markasının yeniden oluşması için strateji belirleme çalışması yapıyoruz. Turist Kart ve İstanbul Kart'ı hayata geçireceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı'mız... 12 bin dersliği tamamlayarak okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e çıkardık. Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sade, anlaşılabilir bir sistem oluşturuyoruz. Bay Kemal taşımalı sisteme karşı çıkıyor. Taşımalı sistem niye var? Bizim öğrencilik yıllarımızda benim sınıfımda 75 öğrenci vardı. Neredeyse şimdi 75 öğrencinin olduğu sınıflar var mı? Şu anda sınıflarımızda ortalama 30 ve altı. Ama öyle yerler var ki çok cüzzi yerlerde oralarda mecburen taşımalı sistemi kullanmak zorundasınız. Biz 5 sınıfa 1 öğretmenin gittiği zamanları biliriz Bay Kemal.

"YANLIŞ YAPANIN CANINI YAKARIZ"

Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Her şey sağlık markette... Bakanımız da burada yanlışı yapanların canını yakarız.. Bizzat şahit olduğum için bu adımı attık. Önemli bir hastane orada hasta bana şunu söyledi; 'Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun?' dedi. Büyük bir marketin torbası, bunun içinde sarf malzemeleri var. 'Hastane benim sarf malzemelerimi halletmedi, ben de oğlumu markete gönderdim aldırdım' dedi. Denizleri geçiyoruz, derede boğuluyoruz böyle bir şey olabilir mi ya? Evde sağlık hizmeti... Ülkemizin tarihinde var mı? Hasta sayısını yüzde 20 artışla 1,2 milyona ulaştırdık. Türkiye'yi sağlık turizmde marka yapacak sağlık turizmi anonim şirketini kurduk. Obezite ile mücadele ile 30 mücadele alanı açıyoruz.

"YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM İÇİN KOBİ'LERE 274 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİYORUZ"

Yerli ve milli üretim için ileri teknoloji alanlarında girişimcilere 165 milyon liralık destek sağlanıyor. Ar-Ge merkezlerinin sayısını yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısını yüzde 8 arttırdık. yerli ve milli üretim için KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızda... Bay Kemal çiftçi aç... Biz çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz. Parti sözcümüz rakamlarla açıkladı. Çiftçinin 20 yıl önce traktörü yoktu. Şimdi Anadolu'da bırak 1 traktör... 2 traktör bir bakıyorsun evin bahçesinde aracı. 7 proje ile çiftçimize 710 milyon liralık destek sağladık. 15 büyük ovayı koruma alanı ilan ettik. Ziraat Bankası kredisi ile üreticilerimize Bay Kemal veriyor diyor ya... 50 bin koyun verdik ziraat kredisi ile. Silvan tünellerinin ihalesini tamamladık, sözleşmesini yaptık. Diyarbakır Ergani, Edirne 5. Kısım, Sivas Divriği ile temiz içme suyu sağladık.

GEBZE-HAYDARPAŞA BANLİYÖSÜ

Silvan tünellerinin ihalesini tamamladık, sözleşmesini imzaladık. Ülkemizde bölünmüş yol sayısını 26 bin 496 kilometreye çıkardık. 329 kilometre bölünmüş yol daha tamamlanarak ülkemizin toplam bölünmüş yol sayısını 26 bin 496 kilometreye çıkardık. 30 kilometre yeni kara yolu tünelini hizmete açtık, dağları deldik. Yenilenmiş demir yollarının uzunluğunu 10 bin 915 kilometreye çıkardık. Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.