Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde dünya liderlerine seslenecek

22 Nisan Dünya Günü’ne denk gelen zirve koronavirüs önlemleri nedeniyle tamamen videokonferans üzerinden yapılacak. ABD Başkanı Joe Biden’in ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye Erdoğan’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimler davet edildi.

KÜRESEL MÜCADELE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirvede dünya liderlerine çağrıda bulunarak, küresel iklim kriziyle topyekün mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekecek. Erdoğan, küresel çapta yaşanan iklim felaketlerinin önlenmesi için atılacak adımları anlatacak ve dünyanın karşı karşıya kaldığı koronavirüs salgınının ekosistemdeki bozulmadan kaynaklandığını vurgulayacak.

Zirveye katılan liderler iklim krizinin azaltılması için atılması gereken adımlarla ilgili önerilerde bulunacak. Zirve sırasında ABD’nin tekrar katıldığı Paris Anlaşması uyarınca belirlediği 2030 hedefleri açıklanacak. Zirve, 2021 Kasım’da Glasgow’da gerçekleştirilmesi planlanan Birleşmiş Milletler Küresel Isınma Konferansı (COP-26) için başlangıç niteliği taşıyor. (Hürriyet)