Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi