Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Akar'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Akar'dan kritik görüşme

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Akar'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezindeki görüşme devam ediyor.

10 Şubat 2020, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır'' denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme gerçekleştiriyor.

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