Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır'' denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme gerçekleştiriyor.

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