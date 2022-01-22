Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reisi, Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "Ortaklık ve ilişkimize tüm alanlarda uzun vadeli bakıyoruz" dedi.

22 Ocak 2022, Cumartesi 22:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke ilişkilerini ve bölgesel konuların ele aldıkları belirtildi.

Reisi’nin görüşmede, iki ülke arasında ikili ve bölgesel işbirliğine vurgu yaptığı belirtilerek, "Ortaklık ve ilişkimize tüm alanlarda uzun vadeli bakıyoruz. Türkiye ile stratejik işbirliğini öngören her türlü plana olumlu yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Reisi’nin görüşmede ayrıca, "Bölgedeki tüm sorunlar ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlikleri sağlanarak çözülebilir. Bölgede istikrar ve güvenlik ancak bu şekilde sağlanabilir" dediği ifade edildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise, İran ile ortaklığı güçlendirmek adına ekonomik işbirliklerini öngören bir listenin hazırlandığını belirttiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın zamanda Tahran’ı ziyaret etmek istediği belirtilen açıklamada, iki ülke arasında ekonomi ve enerjide işbirliğini artırmaya yönelik adımlar atılacağı ifade edildi.

İHA

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