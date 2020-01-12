Türkiye'nin çağrısıyla Libya'da ateşkes başlarken, Ankara'nın desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Feyyaz Sarrac bugün İstanbul'u ziyaret etti.

Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarrac'ı Dolmabahçe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü.









Türkiye ve Rusya'nın hafta içinde attıkları ateşkes adımı somut sonucunu bu gece Türkiye saatiyle 01.00'da verdi, iç savaş ülkesinde silahlar sustu.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından meşru kabul ediliyor. UMH, Türkiye'nin yanı sıra Katar ve İtalya tarafından destekleniyor.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'ya bağlı paralı askerler ise, Trablus'u işgal etmeye çalışan General Halife Hafter'e destek veriyor.

Türkiye, 2020'nin ilk günlerinde mecliste tezkereyi kabul ederek Kuzey Afrika ülkesine asker göndermeye başlamıştı.



