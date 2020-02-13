Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı. Başbakanlık binasındaki resmi karşılama töreninde, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını denetledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Han daha sonra heyetlerini birbirlerine tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

AA