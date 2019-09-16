Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

16 Eylül 2019, Pazartesi 16:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde basına kapalı ve bir buçuk saat süren görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" heyetler arası görüşmelerin ardından yapılacak. AA


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