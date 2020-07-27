Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilerek Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konularında mutabık kaldı.

AA







