Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 21:02 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilerek Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konularında mutabık kaldı.

AA


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