Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yavaş arasında neler konuşuldu?

Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

Son dönemlerin en dikkat çeken görüşmelerinden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etmesiydi.

Erdoğan, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı olarak aralarında Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükerşen’in de bulunduğu CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Daha önce Ekrem İmamoğlu ile de görüşmüştü. Ama İmamoğlu ucuz polemiklere girmeyi, bu ilişkiyi sürdürmeye tercih etti. Ama başarı grafiği sürekli olarak yükselen Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor.

Mansur Yavaş görüşmeden önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bilgi vermişti. Kılıçdaroğlu da “Ankara’nın işini tabii ki görüşeceksin. Önemli olan Ankara’nın sorunlarının çözülmesi” demişti. Yavaş, görüşmeden sonra da Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye hazırlıklı gidiyor. Erdoğan, dikkatle dinliyor. Eski bir belediye başkanı olarak araya girip sorular soruyor. Not aldırıyor ve hemen orada talimatlar veriyor. Yani verimli bir görüşme oluyor. Aralarında bir futbol sohbeti geçiyor. Mansur Yavaş, Ankaragücü’nün kümede kalması için verdiği destekten dolayı Erdoğan’a teşekkür ediyor. Gençlik Parkı’nın Varlık Kiralama Anonim Şirketi’ne devredildiği açıklanmıştı. Yavaş, Gençlik Parkı’yla ilgili ödemelerin devam ettiğini belirterek, bu kararın düzeltilmesini talep ediyor. Erdoğan, “Burada bir hata yapılmış, düzeltilsin” diye talimat veriyor. Akyurt ilçesinde bir fuar alanı yapılıyor. Belediye, ATO ve TOBB ortaklığı ile. Ama bir türlü bitirilemiyor. Erdoğan, “Bunu tekrar görüşelim, bitirelim” diye not aldırıyor. Şehir hastanesinin bağlantı yolları konusu var. Belediye yaptırmış ama parasının tahsil edilmesi konusu. Cumhurbaşkanı, “Bu bir şekilde çözülsün. Ya parasını verelim ya takas yapılsın” diyor.

Erdoğan'ın sözleri

Mansur Yavaş, belediyeye alınacak 350 zabıta kadrosundan Dikimevi-NATO Yolu arasında yapılacak olan metro hattına, Çubuk-1 Barajı’nda hayvancılık yapan ailelerden, Mamak’taki kentsel dönüşümden dolayı belediyenin ödediği kiraya kadar her şeyi tek tek aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her dosyayla ilgili değerlendirmeler yapıp bir kısmı için hemen orada talimat veriyor. Erdoğan, Yavaş’ı, “Ankara’ya yapılacak işlere yardımcı oluruz. Bizim Ankara’ya yapılacak hizmetlere ket vurmamız söz konusu olmaz” diye uğurluyor. Görüşmeye Yavaş’ın çabası ve Erdoğan’ın sözleri damgasını vuruyor.

İnce, Sivas'a gölge kabinesi ile gidecek

MUHARREM İnce, “1000 Günde Memleket Hareketi”yle 4 Eylül’de Sivas’tan yola çıkacak. İnce, Sivas’a “gölge kabinesiyle” birlikte gidecek. Yeni yüzler göreceğiz. Eski siyasetçiler olmayacak. Siyasi kadrosunu belki 29 Ekim’de yapacağı ikinci atılımda ortaya çıkaracak. Dış politikayı kimle yürütecek, ekonominin dümeninde kim olacak, sağlıkta, eğitimde kimlerle çalışacak; onları tanıtacak. Sivas’tan mesajını akademisyen ve teknisyen ağırlıklı yeni bir kadroyla verecek olan Muharrem İnce, 08.40 uçağıyla İstanbul’dan hareket edecek. Saat 10.00’da Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’nda açıklama yapacak. Saat 12.00’de Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yapıldığı 4 Eylül Kongre Müzesi’ni ziyaret edecek. Saat 14.00’te ise müzeye dönüştürülen Madımak Oteli’ni ziyaret edecek. İnsanlık adına büyük bir utanç vesilesi olan 2 Temmuz’da 33 aydınımız öldürülmüştü.

Cuma namazı kılınacak

İnce’nin resmi programında yer verilmedi ama cuma namazını Sivas’ta Ulu Cami’de kılacak. Bir de ziyaret planlanıyordu. Nereye? Ünlü halk ozanımız Pir Sultan Abdal’ın köyü olan Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz’ı ziyaret edecekti. Ama ev sahibinin bir sağlık sorunu nedeniyle bundan vazgeçildiği söylendi.

İhraç edilecek mi?

Muharrem İnce’nin Sivas’ta vereceği mesajlar, CHP Genel Merkezi tarafından dikkatle takip edilecek.

CHP’de bir grup, İnce’nin vakit geçirilmeden partiden ihraç edilmesi için çalışıyor. Hatta bir partili Yalova’dan başvuruda bulundu. Kılıçdaroğlu ise şimdilik izlemekten yana. Eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın araya girmesine rağmen Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi partide tutmak için bir çaba göstermedi. CHP köklü bir parti. Nice Muharrem İnce’ler gelir, nicesi gider. Ama CHP bölünür. 50 artı 1’in değerli olduğu bir sistemde bence Muharrem İnce’yi hafife almakla hata ediyorlar. 4 Eylül’de Sivas’tan “Memleket Hareketi”ni başlatacak olan Muharrem İnce, yılbaşına “Memleket Partisi”ni kurarsa sürpriz olmasın.

Kadın mücadelesi ve Tuma Çelik'in dokunulmazlığı

SEÇİM bölgesi olan Midyat’ta D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle HDP’den ihraç edilen Mardin milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde ilk adım bugün atılacak.

Tuma Çelik ve cinsel saldırı mağduru D.K.’yı dinleyen Hazırlık Komisyonu, raporunu bugün Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sunacak. Aralarında HDP milletvekilinin de bulunduğu komisyonda Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması talebi oybirliğiyle kabul edilmişti.

Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, “Dokunulmazlık milletvekiline değil, Meclis’in manevi şahsiyetine ve saygınlığına verilmiştir. Bu saygınlığı zedeleyen ve koruyamayanlara Meclis’in dokunması ve bu zırhı kaldırması gerekir. Biz raporumuzu sunduktan sonrası artık Karma Komisyon’un ve Genel Kurul’un takdiridir. Sonrası ise bağımsız yargının bileceği bir iştir” dedi.

Tuma Çelik, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra cinsel saldırının hesabını mahkemede verecek.