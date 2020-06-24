Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
24 Haziran 2020, Çarşamba 21:53 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.
AA