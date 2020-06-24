Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24 Haziran 2020, Çarşamba 21:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

AA


İlgili Haberler
Türkiye ile Ukrayna arasındaki uçuşlar başlıyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İstanbul’un taksileri...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Akdeniz çok ısındı
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı