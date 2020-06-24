Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

AA





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