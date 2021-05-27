Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Kardeş Azerbaycan, bu yıl Cumhuriyet Günü'nü Vatan Savaşı'ndaki haklı zaferinin gururuyla taçlandırdı. Türkiye de 'kederini kendi kederi' olarak gördüğü Azerbaycan'ın bu mutluluğunu paylaşıyor." ifadesini kullandı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 21:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.

Türk halkı ve şahsı adına Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini ileten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan, bu yıl Cumhuriyet Günü'nü Vatan Savaşı'ndaki haklı zaferinin gururuyla taçlandırdı. Türkiye de 'kederini kendi kederi' olarak gördüğü Azerbaycan'ın bu mutluluğunu paylaşıyor.

Mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkilerimizi 'bir millet, iki devlet' ruhu ile daha da pekiştirmek istikametindeki karşılıklı irademizden büyük memnuniyet duyuyorum. Kardeşliğimizin ve iş birliğimizin bölgemizde barışın, istikrarın ve refahın en büyük garantisi olduğuna kararlılıkla inanıyorum.

Bu vesileyle zatıalinize sağlık ve mutluluklar diliyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına parlak bir gelecek ve kalıcı bir refah için bir kez daha en iyi dileklerimi ifade ediyorum."

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Erdoğan, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na dava açtıSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik!


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dolar baskısından nasıl kurtulacağız?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bylockçular
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Derin Devlet’ ‘Kutsal Devlet’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetlerince 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı