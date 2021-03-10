Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir filmde şiir okudu

TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen ’Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, akademisyenler katıldı. Şentop, bu yılın, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı olması nedeniyle TBMM Genel Kurulunda temsil edilen bütün partilerin ortak kararıyla ’İstiklal Marşı Yılı’ olarak kabul edildiğini hatırlattı. Belgeselde emeği geçenlere teşekkür eden Şentop, şöyle dedi:

"Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında İstanbul’un Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel Mahallesi’nde dünyaya geldi. Nüfusa kaydı doğumundan sonra babasının imamlık yaptığı ve ilk çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yapıldığı için nüfus kayıtlarında Akif’in doğum yeri Bayramiç olarak görünür. Mehmet Akif´in nüfus cüzdanında doğum yeri Bayramiç olunca Çanakkaleliler de Milli Şairimizi daha bir sahiplendiler. Haksız da sayılmazlar. Akif elbette milli şairimiz olması hasebiyle şehir fark etmeksizin sahiplenilmiştir. Akif, ünü memleketimizi aşan bir şairdir. Rumeli’de, Ata Yurdu Asya’da, Orta Doğu’da İslam ümmetinin kalbindedir. Ancak Çanakkaleliler için ayrı bir yeri olduğu da gerçektir. Bu minvalde gelecek nesillere bırakacağımız ’Akif’ belgeselinin Çanakkale’mizden çıkmasını da ayrıca değerli ve manidar buluyorum."

’AKİF’İN YETİŞTİĞİ ORTAMA IŞIK TUTTUK’

Belgeselin Yönetmeni Nihal Ağırbaş da Mehmet Akif Ersoy’un bağımsızlık mücadelesinde etkisinin tartışılmaz olduğunu belirtti. Ağırbaş, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadelenin en önemli neferlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Bu ülke için yaptıklarını anlatmaya kalksak onlarca belgesel yetmez" ifadelerini kullandı. Ağırbaş, belgesel ile Akif’in nasıl bir aile ve ortamda yetiştiğine ışık tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİİR OKUDU

Konuşmaların ardından ’Akif’ belgeselinin gösterimi yapıldı. 45 dakikalık belgeselde, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde geçen çocukluk yılları anlatıldı. Docudrama türünde hazırlanan belgeselin en büyük sürprizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şiir okuması oldu. Erdoğan, Âkif´in İstanbul Bayazıd Camisi´nden kaldırılan cenaze görüntülerinin üzerine Mehmet Akif Ersoy’a ait ’Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince / Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir. / Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma / Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?’ şiirini okudu.

Erdoğan’ın şiir okuduğu görüntülerde Mehmet Âkif Ersoy’un tahta tabut içinde gelen naaşının üstüne Türk bayrağını örten Emin Efendi lokantalarının sahibi Mahir Usta rolünü ise Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut canlandırdı. Yönetmenliğini Nihal Ağırbaş´ın, yapımcılığını Ehli Hayal filmin üstlendiği belgeselin senaryosunu ise gazeteci Ömer Erbil yazdı.

BELGESEL NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Yönetmen Ağırbaş, belgesel gösteriminin ardından DHA’ya açıklama yaptı. Ağırbaş, belgeselde pek çok ezberin bozulduğunu ifade ederek, "2019 yılı başında Sayın AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bir toplantı sırasında senaristimiz Ömer Bey’e, ’Akif nereli?’ diye sordu. Biz de ’İstanbul Fatih’ doğumlu dedik.

Bunun üzerine Bülent Bey, ’Hayır, Çanakkale Bayramiçli’ dedi. Biz tabii buna inanmadık. Bu ezber bozan bir bilgiydi. Bülent Bey, Mehmet Akif Ersoy´un resmi nüfus cüzdanını gösterdi. Ben çok heyecanlandım. ’Neden bunu bilmiyoruz, hiçbir kitapta okumadık’ dedik. Bunun üzerine Ömer Bey konuyu araştırmaya başladı.

Gördük ki Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunun bir kısmının burada geçtiğini öğrendik. Ezber bozan bir bilgiye ulaştık. Herhangi bir filme konu olmayan bilgiyi edinmek bizi çok heyecanlandırdı ve Mehmet Akif Ersoy gibi bir değeri filme belgesele dökmeye karar verdik" diye konuştu.

’EZBER BOZAN SAHNE’

Ağırbaş, belgeselin çok önemli detayları olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk kez bir filmde şiir okudu. Akif´in şiirini bu belgesel için okudu. Belgesel demek, gerçek bir şey yapmak aslında. Sanatçılarımız, tarihçilerimizin yanı sıra profesyonel bir sanatçı kadrosu ile çalıştık. Yine bu filmde ezber bozan bir sahne daha vardı. O da Sayın Celal Korkut, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü filmimizin en önemli ve son sahnesinde, Cumhurbaşkanımızın şiir okuduğu bölümde Akif´in çıplak tabunun üzerine Türk bayrağını örten kişiyi canlandırdı" dedi.

DHA