Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnönü dönemindeki ABD yardımlarını eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Üstlendiğimiz sorumluluklar itibariyle Türkiye'nin, bölgemizin ve dünyamızın her meselesi AK Parti'nin meselesidir. 81 milyon vatandaşımızın herbirinin hayatının her alanına ilişkin hizmetleri kendilerine en güzel şekilde sunmakla mükellefiz. Bölgemizden başlayarak umudu bize bağlayanlara sahip çıkmayı, el uzatmayı, onlara destek olmayı da vazifemiz olarak görüyoruz. AK Parti işte bu büyük davayı 17 yıldır hep ileriye taşımayı başarmıştır.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

AK Parti olarak siyasi, ekonomik ve sosyal pek çok sınamayla karşılaştık. Gün oldu vesayetin kıskacında bizi boğmaya çalıştılar. Gün oldu terör örgütlerini üzerimize saldılar, gün oldu FETÖ'yü kullanarak ülkemizi işgal etmeye kalktılar. Gün oldu ülkemizi uluslararası alanda tecrit etmeye kalktılar. Milletimizle birlikte bu tuzakların, senaryoların hepsini de boşa çıkardık. Tüm bu süreçte bizi ne karşımızdakilerin cesametleri üzmüştür.

Bizi en çok üzen siyasi alternatif konumundaki partinin Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı safta olmalarıdır. Bizim sorunumuz asla siyasi muhalefetle değil. Biz en kritik dönemlerde düşmanlarımızın saflarında yer alanlardan mustaribiz. HDP'yi, terör örgütleriyle ilişkisini kesmedikçe muhatap görmemiz mümkün değildir. Gezi olaylarında vandallarla mücadele ediyoruz CHP'yi yanlarında buluyoruz, FETÖ'yle mücadele ediyoruz CHP'yi onların saflarında görüyoruz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerine karşı mücadele yürüyoruz CHP'yi karşımızda buluyoruz. Sınır ötesinde terör örgütleri üzerine yürüyoruz, CHP'yi karşı safta görüyoruz. Yaşadığımız son hadiselerde yine benzer durumlar karşı karşıya kaldık. Türkiye ekonomik bağımsızlığına yönelik sistematik saldırıya karşı tarihi mücadeele veriyor. Ana muhalefet ne yapıyor, safını karşı tarafın yanında belirleyerek ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bunun adı olsa olsa alçaklıktır

"TÜRKİYE IMF DEFTERİNİ AÇMAMAK ÜZERE KAPATMIŞTIR"

Şahsıma, AK Parti hükümetlerinin en gurur duyduğum icraatları sorulsa, ülkemizi IMF boyunduruğundan kurtarmak olur. Biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'e borçla devraldık. 2013'te tamamen sıfırladık. Bunu yapan Bay Kemal biz değil miyiz? IMF misyonu gereği sadece devletlere borç verir. Bırakın onu, ondan sonra onlar bizden borç istediler. Türkiye 1960 darbesinin ardından IMF'in pençesine düşmüş, AK Parti'ye kadar kurtulamamıştır. 19 anlaşmadan Türkiye'nin ne kazandığını bilemiyoruz ancak çok ciddi bedel ödediğini biliyoruz. Biz göreve geldiğimizde bu borcu kucağımızda bulduk. Yılmadık, ödedik. Yarım asrı aşkın yükü kaldırdık.

Ne olduysa ondan sonra oldu. Yaşadıklarımızı IMF boyunduruğundan kurtulmaktan ayrı tutamıyorum. Bizim IMF'le işimiz yok, biz bu defteri kapattık. Biz ülkemize yatırım için arayıştayız. Bugün Türkiye IMF'in kredi desteğine ve teknik yardımının çok ama çok uzağında duruyoruz. Ekomnomik göstergelerimiz çok iyi bir durumdadır. Özellikle kamu, hane halkı, banklar ve özel sektör borçluluk alanlarında olumlu bir görüntüye sahibiz. Türkiye güçlü mali disiplini ve ayakları yere basan ekonomi politikalarıyla ekonomi yönetimini gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Yıl sonuna kadar 5 milyar dolar faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu olamaz. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır. IMF konusunun gündeme getilrmesini gayet iyi biliyoruz. Başaramayacaklar.

ERDOĞAN, SALONDAKİLERE İNÖNÜ'NÜN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP'nin geçmişi daha vahimdir. Marshall yardımı meselesi var. Bunun öncülerinden biri de İnönü'dür. İnönü'nün sadakati o kadar ileridir ki.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında CHP'nin eski genel başkanı İsmet İnönü'nün Amerikan bayrağını salladığı fotoğrafı gösterdi

İlk IMF anlaşmasının altında Gürsel'in, onu takip eden dört anlaşmanın altında da CHP Genel Başkanı İnönü'nün imzası vardır Bay Kemal. Bakın bu fotoğraftaki kişi İnönü. Elindeki bayrak Türk bayrağı değil, ABD bayrağı. İnönü’nün elinde Türk bayrağı yok. ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun. İnönü bunu elinde ne için taşıyor? Teşekkür için taşıyor. Bir parti düşünün Amerikan yardımını sevinç naralarıyla karşıladığı dönemin ardından geçen 70 yıla rağmen, hala aynı zihniyette ısrar ediyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş siyasi ve ekonomik mantık değişmiş ama CHP hiç değişmemiş. Bunun adı istikrar değil, ilkelliktir. Şu an güneyimizde ABD'nin kokartlı komandoları teröristlerle el ele. Bunlarla da CHP ve HDP el ele.

"CEZAEVLERİNİ BOŞALTMAK İÇİN AF ÇIKARILMAZ"

Af meselesinden, çocuk istismarına kadar bizim öncelikli ölçümüz mahşer-i vicdandır. Kesimlerin, şahısların çıkarı için hiçbir iş bizim için makbul değildir. Geçmişte çok aflar çıkarıldı. Bu affı çıkarıp biz ne kadar siyasi rant elde ederiz, biz böyle düşünemeyiz. Geçmişte bunları gördük. Rahşan Affında gördük, öncekilerde gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ölçü belli. Bu ölçüye göre talimatımızı verdik. Çalışmalarınızı yapın, yapılacak mı, af olarak değerlendirmeyi kendimize zul addederiz. Yapılabilecek bir şey varsa değerlendirelim ama cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. O zaman adama sorarlar bunu niye yaptınız ya da niye var diye. Onun için bu konudaki çalışmalarımızı sağlam zemine oturtmak suretiyle yapılır. Anlık, ayak üstü düzenlemelerle değil. adaletin tesisi farklıdır.

KAYIP GAZETECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili olarak, "Savcılık soruşturmasını bekliyoruz. Çok üzücü bir durum. Cemal Bey benim eskiden tanıdığım bir arkadaşım. Beklentim iyi niyetim. Arzu etmediğimiz durumla kalmayız. Düşünce özgürlüğünden yana olanlar bunun peşini bırakmayacak, bunun takipçisi olacaktır. Ben de bu işin takibindeyim. Kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç neyse bunu bildireceğiz. Büyükeliçilik ve havalimanından giriş çıkışlar takipte. Bunun kontrolü emniyetimizde" dedi.