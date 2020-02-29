Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

29 Şubat 2020, Cumartesi 20:53 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles ile de görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Charles ile yapılan görüşmede, İdlib’de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

DHA

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