Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
21 Şubat 2021, Pazar 19:33 Son Güncelleme:
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Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi.
Görüşmede, yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi.
AA