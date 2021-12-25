Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş arayana ekmek var

Yemeğin ardından fabrika çalışanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’yi yatırımla, istihdamla, üretimle ihracatla ve cari fazlasıyla büyüme hedefimizin ete kemiğe büründüğü yer, işte burasıdır. Tarihin, medeniyetin, kültürün, kardeşliğin şehri Gaziantep aynı zamanda üretimin ve emeğin şehri olarak ülkemizde, bölgesinde, dünyada örnek gösterilen ilimiz haline gelmiştir" dedi.

’İŞ ARAYANA EKMEK VAR’

Fabrika sahibinin yemekte yaptığı sohbette çalıştıracak işçi bulamadıklarını anlattığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ne diyor birileri; ’iş yok’. Nankör nankör yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İşte buyurun işveren ’eleman arıyorum, bulamıyorum’ diyor. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de de aynı şeyi söylediler. İş arayana ekmek var. Aş arayana ekmek var. Ama yan gelip yatarak para istersen kusura bakma işte o yok. Ülkemizi kısır dünyalarından ibaret sananları Gaziantep’e getirip bu OSB’leri gezdirmek lazım.

Gaziantep’te şu anda 5 Organize Sanayi Bölgesi var. Şimdi altıncısının adımları atılıyor. Bu ne demektir; Türkiye yerinde duramıyor. Türkiye sıçrıyor, Türkiye gidiyor. Kusura bakmayın Ana Muhalefetin, yavru muhalefetin başındakiler Türkiye’de ne olup bittiğinin farkında değiller. Şu anda sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. Bu ne demek; demek ki Gaziantep çalışan, üreten, ihracatta damardan giren bir şehir.

Burada güçlü Türkiye’nin ayak izlerini görerek, belki ufuklarını genişletip, vizyonlarını derinleştirirler. Bunların öyle bir derdi olmadığını bilsek bile buradaki güzel görüntüyü herkesle paylaşarak heyecanımızı ifade ediyorum. Çalışanlarıyla bu fabrikamız sıçrıyor. Şimdi fabrika genişliyor ve 900- 950 kişinin çalıştığı bu tesiste yeni makineler geldikten sonra çalışan sayısı 1500’e çıkacak.

Çalışmaya hazır olan buraya gelsin. Gaziantep’in ayda 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak üzere olduğunu ben görüyorum. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde aynı azim, heyecan ve gayretle çalışan 1140 fabrikamızın sahibi olan müteşebbislerimizi ve emekleriyle buraları ayakta tutan işçilerimizi kutluyorum. Sanayicilerimizi, müteşebbislerimizi, iş insanlarımızı daha çok istihdam sağlamaları, üretmeleri için ben milletim adına tebrik ediyorum imkanlarımızla da teşvik ediyoruz.

Kabına sığmayan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin altıncı etabını kurmak için kolları sıvadı. Yakında bu etapta faaliyete geçtiğinde OSB’lerdeki fabrika sayısı 2 bini bulacaktır. Bu ne demek ’Ey Türkiye uyan; biz Gaziantep olarak kurtuluş savaşında nasıl mücadele verdiysek ekonomide de aynı mücadeleyi veriyoruz’ demektir."

’TÜRK LİRASI’NA ALIŞACAKSINIZ’

İşçilerin alır terinin hakkını verecek ücret politikasını destekleyerek asgari ücreti yüzde 50 artırdıklarını da hatırlatan Erdoğan, "Asgari ücreti en düşük 4 bin 250 lira seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha yükselmektedir. Yeni asgari ücreti birileri kurdaki dalgalanmanın kurda zirve yaptığı sırada küçümsemişlerdi. Şimdi kur düştü ama asgari ücreti küçümseyenlerin aynı hesabı yaptıklarını görmedik, duymadık.

Çünkü hesapları tutmadı. Türk Lirası varken senin dolarla avroyla ne işin var. Türk Lirası, Türk Lirası, alışacaksınız buna. Bu işi rahmetli Özal yapmıştı. Türk Lirası’nın onurunu kurtarmıştı. Şimdi aynı şeyi biz yapıyoruz. Tabii biz muhalefetin yaptıklarını önemsemiyoruz. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediği. ne beklediği, emekçinin hak ve hukukunun korunması" diye konuştu.

’BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPIYORUZ’

Küresel anlamda enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan artışları vatandaşlara en az düzeyde yansıtmaya çalıştıklarını da dile getiren Erdoğan, "Bunun için sessiz sedasız yükün önemli kısmını kamunun üstlenmesini sağlıyoruz. Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğal gazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için çok büyük fedakarlık yapıyoruz.

Asgari ücret zammıyla çalışanların alım gücünü yükselterek fiyat artışlarına karşı korumaya çalışıyoruz. Çalışanın tamamının asgari ücret kazancını gelir ve damga vergisinden muaf tutarak işverenleri de rahatlattık. Asgari ücret artışındaki vergi yükünün önemli kısmını üstlenerek istihdamda olumsuzluğu engellediğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben alın teriyle şu anda karşımda olan kardeşlerimi Allah için seviyorum ve rabbim bu sevgimizi, bu muhabbetimizi daim kılsın."

İHA