Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'daki mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz." dedi
Erdoğan, konuşmasında, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanarak ,"Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz." dedi.
AA