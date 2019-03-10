Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'daki mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz." dedi