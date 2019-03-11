Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim okudu
Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş insanı Recep Atakaş içerisinde Kur'an-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazdan sonra Kur'an-ı Kerim okuması birçok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
İHA