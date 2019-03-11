Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş insanı Recep Atakaş içerisinde Kur'an-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazdan sonra Kur'an-ı Kerim okuması birçok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.





İHA



