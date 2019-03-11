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Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim okudu

11 Mart 2019, Pazartesi 00:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kur'an-ı Kerim okudu

Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş insanı Recep Atakaş içerisinde Kur'an-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazdan sonra Kur'an-ı Kerim okuması birçok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.


İHA


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