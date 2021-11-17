Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i resmi törenle karşıladı.

Konuk Hükümet Başkanı Sanchez'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Sanchez'e protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Pedro Sanchez'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Sanchez, "Merhaba asker" diyerek Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez, merdivenlerde Türkiye ve İspanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pedro Sanchez, görüşmenin ardından Hükümetlerarası Zirve Oturumu'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası Sanchez onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Karşılama törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da katıldı.



