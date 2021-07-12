Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 22:08 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Herzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin, Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi.

Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının, BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

AA

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