Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul daha güzel olacak

Taksim Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı öncesi İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya binen Erdoğan, buna ilişkin video paylaşımında bulundu.

Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Başkanım her şey çok güzel olacak." diye seslenen vatandaşa, Erdoğan'ın "Daha güzel olacak." karşılığını vermesi yer alıyor.





AA