Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul daha güzel olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Taksim'de nostaljik tramvaya bindiği görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaştı

13 Mayıs 2019, Pazartesi 00:24 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul daha güzel olacak

Taksim Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı öncesi İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya binen Erdoğan, buna ilişkin video paylaşımında bulundu.

Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Başkanım her şey çok güzel olacak." diye seslenen vatandaşa, Erdoğan'ın "Daha güzel olacak." karşılığını vermesi yer alıyor.


AA

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