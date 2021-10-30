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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella’nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella’nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

30 Ekim 2021, Cumartesi 23:03 Son Güncelleme:
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İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella, G20 Liderler Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticileri ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’deki yemek öncesinde, Mattarella ve kızı ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı. Ev sahibi Matteralla ve Draghi, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

AA

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