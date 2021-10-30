Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma’ya gitti.

Zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ’lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

AA