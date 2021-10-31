Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'dan ayrıldı

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.50'de İtalya'nın başkenti Roma'dan ayrıldı.

31 Ekim 2021, Pazar 22:20 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'dan ayrıldı.

AA

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