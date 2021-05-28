Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen törende, "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"nin uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci icazet aldı. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.

Programda hafız öğrenciler Kur’an-ı Kerim’den ayet ve sureler okudu. İcazet merasiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım da icazet aldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur’an-ı Kerim okudu. Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Erdoğan, hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA