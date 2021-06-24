Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti.

24 Haziran 2021, Perşembe 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, milletvekilleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
TRT de YouTube yarışına katılıyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hesap kitap
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Erdoğan, iş insanı Tacettin Aslan'a video mesaj gönderdi