Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Cumhuriyet ile yeniden ayağa kalkan, yeni bir güç devşiren ülkemiz milli iradesi ile devam ediyor. Cumhuriyeti esareti asla kabul etmeyen bağımsızlık ruhu olarak gördüğümüz için, sömürüye boyun eğmek yoktur. Dünden bugüne kazandığımız zaferlerin her boyutunda, geleceği inşa etmede kadınların, emeğini, kararlılığını, katkısını görüyoruz. Bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşan Nene hatunları gördük.

Aynı şekilde 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere karşı dik duran kahraman kadınlarımızı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız. Bu toprağın vefakar kadınları her zaman kendilerini göstermişlerdir. Zorlukları karşısında yılmayan, beklenmeyeni gerçekleştiren asil milletimizdir.

Hayatın her alanında kadınlarımızın gösterdiği başarılar ile gurur duyuyoruz. Kadınlarla büyük Türkiye yolunda şiarıyla, yüreği vatan sevgisi ile çarpan annelerimizle, mühendis, sporcu kızlarımızla, geleceğe izler bırakacağız. Kadını erkeği ile 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız.

Kadın yoksa insan da yoktur. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi kadın insandır erkek insanoğlu. Kadınları dışlayan bir toplum potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Kadınların yaşadığı zorlukların hepsi insan olarak bizim eserimizdir. Madem sorunu biz çıkardık, çözümü de kendi içimizde arayacağız. Biz kadınlara güveniyoruz. Kadınlarımızın ülkemizi ve dünyayı kuşatacak bir değişimin öncüleri olacağına inanıyoruz.



