Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi'ni tebrik etti

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 23:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin görseli üzerinde paylaştığı iletide ise Hazreti Muhammed’in, "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" hadis-i şerifi yer aldı.

AA

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