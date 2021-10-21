Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeyi ziyaret edip müşterilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeyi ziyaret edip müşterilerle sohbet etti

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeyi ziyaret edip müşterilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti. Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti. İşte görüntüler...

21 Ekim 2021, Perşembe 16:25 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret etti. Erdoğan burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti.

Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.

Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.



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