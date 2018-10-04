Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları reform açacak

7.6 MİLYON ÜNİVERSİTELİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuştu. Türk yükseköğrenim sisteminin, bugün çok ileri bir seviyede olduğunu belirten Erdoğan, “Öncelikle sayısal bakımdan, artık ülkemizin sınırlarını da aşan bir kapasiteye ulaştık. 2002’de Türkiye’de sadece 76 üniversite vardı. Bugün 205 yükseköğrenim kurumumuzda 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Bunların 143 bini yabancı uyruklu öğrenci” dedi.

MEDYAYLA FALAN DEMOKRASİ OLMAZ

Türkiye’nin içeride ve dışarıda çok büyük mücadeleleri yürüttüğü bir dönemden geçtiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Güçlü zannettiğimiz ülkeleri, başında olanların değil medyaların yönelttiğini görüyoruz. Yaptığım görüşmelerde ‘Medya şöyle diyor, medya böyle diyor’ söyledikleri bu. Ben de kendilerine ‘Halkınız ne diyor, bırakın medyayı’ dedim. Bir zamanlar bizim ülkemizi de medya yönetiyordu. Söyledikleri şey 4’üncü kuvvet. Demokrasi gücünü halktan alır. Medyayla filan falan demokrasi olmaz. Bir siyasetçi de eğer medyasından korkuyorsa sağlıklı siyaset yapması mümkün değildir.”

BÜYÜK TEKNOLOJİ HAMLESİ BAŞLAYACAK

Büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istediklerini, Türkiye’nin artık geleceğe daha güvenli baktığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye’yi sahadan ve masadan dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içindeler. Şu anda hâlâ farklı tavır içinde gözükenlerin de çok yakında aynı çizgiye geleceklerinden şüpheniz olmasın. Biz değişim, reform, yenilik irademize sahip çıktığımız, bu yolda kararlılıkla ilerlediğimiz sürece, önümüzde kapalı hiçbir kapının kalmayacağını biliyoruz.”