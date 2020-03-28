Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina altındayken doğum yapan anneyi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina altındayken doğum yapan anneyi aradı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina altındayken doğum yapan anneyi aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de karantina altındayken, sevk edildiği hastanede kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefonda görüştü.

28 Mart 2020, Cumartesi 20:52 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelip Mersin Kız Yurdu’nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefonda görüştü.

Sağlık durumları hakkında bilgi aldı

Erdoğan görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül’ü tebrik edip, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz’a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.


DHA

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